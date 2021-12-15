NBA｜史堤芬居里超越雷阿倫成總3分王　籃網爆疫7人隔離 (16:24)

勇士今早作客紐約人，上月已在總3分榜（包括季後賽）超越雷阿倫的史堤芬居里，是役攻入5記3分球後，生涯僅花789場常規賽，便攻入2977球記3分，超越用了1300場才攻入2973球3分的雷阿倫，成為聯盟總3分王。賽後他拿起印有意味其剛好超越雷阿倫的「2974」記3分入球數的球衣，與對方及以2560球位列史上第3位的「牙擦蘇」歷基米拿合影留念。咖喱仔坦言︰「這禮物（紀錄）非常特別，我一直期待着這一天的到來，對我來說是別具意義的日子。」

另外，芝加哥公牛合共10將染疫後，東岸一哥布魯克林籃網近日亦爆疫，目前包括夏登在內共7人須隔離。至於衛冕的密爾沃基公鹿亦證實，陣中頭號球星「字母哥」安迪度高安普亦中招，而紐約人、洛杉磯湖人、洛杉磯快艇及丹佛金塊等多支球隊近期均有零星職球員染疫個案，令外界進一步憂慮未來賽事須閉門甚至停擺。

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