游泳｜何詩蓓享受ISL冠軍賽季  毋懼魔鬼賽程再衝世績 (15:51)

何詩蓓本月5日在荷蘭完成ISL賽季，帶領Energy Standard泳隊榮膺總冠軍，自己亦成為最有價值泳手亞軍。她慶祝過隨即趕赴阿布扎比，準備明日起出戰短池世界賽。賽前接受本報訪問時，她依舊為ISL奪冠興奮，「今季開始時確實比往年辛苦，因為東奧後未有真正休息，亦因為免隔離太多，分站之間都不能返港，但我很享受這個賽季，因為這是我首次為ENS泳隊奪冠」。

24歲的何詩蓓今年7月於東奧連奪兩銀，但因觸及背部舊患棄戰50米自由泳準決賽，返港後未幾就出發歐洲備戰ISL，由常規賽到總決賽，8月起一共出戰8站共16天賽事。她透露季初適應後，分站之間與隊友集訓保持狀態，「隊友都很好，協助我們到不同國家訓練，令我們整個賽季都能夠享受其中」。

完成ISL領軍衝冠任務後，何詩蓓隨即放眼短池世界賽，6天賽事明日起展開，首天包括強項200米自由泳，其後亦會出戰100米及400米自由泳。她的200自及100自最快時間冠絕今屆世界賽對手，有力衝擊雙料世界冠軍。這名港將上月底更在ISL以1分50.65秒，刷新自己保持的200米亞洲紀錄，上月初亦以50.79秒打破100自亞洲紀錄，200自紀錄對比瑞典隊名將施約唐保持的世界紀錄，只差0.22秒，其教練Rick Bishop早前已表明，相信徒弟可在今仗刷新世績。

港隊今屆亦派出多名泳手出征，包括東奧代表歐鎧淳及何甄陶，亦有同屬香港紀錄保持者的劉紹宇等逾10名泳將，分途爭取再寫佳績。

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