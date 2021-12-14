滑浪風帆丨港將夜戰維港賽　鄭俊樑麥卓穎稱王封后　陳晞文︰帆上燈光很吸引 (21:17)

與一般的風帆賽事有異，維港賽安排於黃昏時段開賽，一眾參賽港將的風帆均掛上LED燈帶，讓入夜後的維港夜景除了大廈燈飾外，亦有一艘艘亮燈的風帆作點綴。賽事分3輪以淘汰賽形式進行，並以將於巴黎奧運亮相的新板種iQFOiL作賽。其中鄭俊樑在男子組的首次輪賽事均穩站前列下，在決賽亦以遙遙領前的姿態奪冠，隊友楊樂及何允輝隨後衝線，分別獲亞軍及季軍。女子組方面，18歲新星麥卓穎力壓港隊師姐馬君正及魏瑋恩奪冠，至於東奧代表陳晞文則以第四名完賽。

首次在維港及夜間作賽，在東奧後淡出港隊、兼顧學業的陳晞文賽前形容此乃「雙重驚喜」，「特別是我們的帆上都有燈光，整件事很靚很吸引」。在夜晚作賽，能見度等安全問題受到關注。她認為參賽選手的帆及帆板均貼上發光裝置及發光貼，而一眾港將早前曾在光線更暗的海面試航，在維港兩岸燈飾相對較多下，對此未感擔心。

至於東奧後續力爭代表港隊出戰明年杭州亞運的鄭俊樑，亦大讚在夜間維港作賽富有新鮮感。他指以往的風帆賽均在大海進行，不會有觀眾，認為在維港賽有助推廣這運動項目，「香港人或只聽過滑浪風帆四個字，但未真正了解比賽的方式，這次算是第一次讓大眾近距離觀看真正的比賽」。

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