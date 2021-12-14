歐聯丨布達堅奴驚訝抽籤出錯　拉莫斯倒戈皇馬「為PSG戰鬥到死」　 (20:37)

皇馬16強抽籤是率先抽中對賓菲加，之後抽籤過程連續出錯，最終歐洲足協歸咎於外判商提供的軟件系統出現技術問題，決定重抽，皇馬最終對手變成PSG。據報皇馬沒有上訴，但布達堅奴不滿道：「這是一宗令人驚訝、感到不幸和非常難以理解的事件。全球以百萬計的人正在等待抽籤結果，我們亦懷着興奮而緊張的心情迎接定。面對充滿高質球員的PSG，皇馬將面對兩場硬仗。我們相信兩軍將可合演精彩的比賽。」

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PSG的今季新兵前鋒美斯，2004年至今夏效力巴塞隆拿，曾26次攻破皇馬大門，其隊友沙治奧拉莫斯則在2005年至今夏是皇馬主將，這名36歲老將說：「首次抽籤結果後，我心底裏喜歡碰曼聯。我寧願現在不對皇馬。可是，返回班拿貝球場也是一種樂趣。因為疫情關係，我不能在那裏告別球迷。命運就是反覆無常。現在我要盡力協助PSG過關。這是一支押注在我身上的球隊。我將為PSG戰鬥到死。」惟有傳媒挖苦拉莫斯，指他在皇馬前帥施丹領軍時曾強調，「我永遠不會加盟一間與皇馬為敵的球隊」。他今季只曾在上月尾，作客打敗聖伊天的法甲比賽上陣，目前仍在養傷。

另外，賓菲加的33歲阿根廷隊後衛奧達文迪雖避過皇馬的強攻，卻在昨日被4名匪徒脅持入屋打劫，其間屋內被大肆搜掠，經點算後，損失了金錢和手表，幸事件中無人受傷。

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