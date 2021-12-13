歐聯16強丨歐洲足協罕有出錯重新抽籤　PSG鬥曼聯變皇馬　C朗美斯緣慳一面 (22:27)

是次歐聯抽籤出錯發生於抽次名球隊維拉利爾對手時，意外地抽到與他們此前的同組首名曼聯，故需重抽。接着是抽另一次名馬德里體育會的對手期間，主持人沒將之前抽起的曼聯波放回盤內，令馬體會抽到對拜仁慕尼黑的抽籤時出現不公情况，而之後曼聯則抽到大戰PSG。多支球隊在抽籤結束後投訴，結果決定即日重抽。歐洲足協稱事緣外判商提供的軟件系統，在計算對賽球隊的機會時出錯。

重抽後的16強大戰首推PSG戰皇馬，理由是PSG箭頭基利安麥巴比，近季不斷傳出轉投由賓施馬領軍「銀河艦隊」的消息，而他也曾承認傳言確影響了自己的場內表現。事實是他的隊友美斯效力巴塞隆拿曾與皇馬周旋多次，中堅沙治奧拉莫斯亦有望倒戈。

曼聯雖避過PSG，但遇上季西甲冠軍馬體會，也是門將迪基亞首次倒戈，而利物浦則由原本的薩爾斯堡改為面對意甲暫列榜首的國際米蘭，相反英超榜首曼城則抽到好籤，由惡鬥上屆歐霸盟主維拉利爾，改為面對葡超的士砵亭。「藍月」領隊哥迪奧拿在重抽前表示：「我認為這是合理的事。這不會令人產生任何懷疑。今次是出錯了。這些事情或發生在教練、球員和歐洲足協身上。這是公平的。」

歐聯16強抽籤

薩爾斯堡vs.拜仁慕尼黑

士砵亭vs.曼城

賓菲加vs.阿積士

車路士vs.里爾

馬德里體育會vs.曼聯

維拉利爾vs.祖雲達斯

國際米蘭vs.利物浦

巴黎聖日耳門vs.皇家馬德里

註：16強首回合將於香港時間明年2月16、17、23和24日凌晨舉行，次回合則於3月9、10、16及17日凌晨上演

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