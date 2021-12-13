歐聯16強抽籤丨曼聯PSG狹路相逢　C朗再遇美斯 (19:55)

今次是PSG與曼聯連續3季在歐聯對陣，之前4次對賽各勝出兩次，而且全都是作客一方勝出。美斯和C朗過去曾在西甲代表巴塞隆拿和皇家馬德里交手不少，今夏不約而同找到新東家，美斯以自由身轉會曼聯，C朗則由祖雲達斯回巢曼聯，令兩人的未來兩次交鋒似有今生無來世。

此外，馬德里體育會與拜仁慕尼黑是冤家路窄，因為剔除1970年代的兩次歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）對陣，兩軍近5年已六度交鋒，馬體會是取得3勝1和2負的上風成績。13屆盟主皇家馬德里將則與賓菲加爭入8強，後者今季歐聯分組賽兩對巴塞隆拿1勝1和，令皇馬或有避忌。另外3支英超球隊利物浦、車路士及曼城，將分別對薩爾斯堡、里爾和維拉利爾，相信較為易打。

歐聯16強抽籤

賓菲加vs.皇家馬德里

維拉利爾vs.曼城

馬德里體育會vs.拜仁慕尼黑

薩爾斯堡vs.利物浦

國際米蘭vs.阿積士

士砵亭vs.祖雲達斯

車路士vs.里爾

巴黎聖日耳門vs.曼聯

註：16強首回合將於香港時間明年2月16、17、23和24日凌晨舉行，次回合則於3月9、10、16及17日凌晨上演

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