劍擊｜女子花劍隊世盃8強止步仍寫歷史　張家朗等花劍男將明出征 (20:44)

女子花劍隊昨日於個人賽失利，只有張楚瑩打入32強成為陣中最佳，但她與鄭曉為、符妤名及關渝澄今日轉戰團體賽，因種子排名較低，首圈便遇上排名第3的法國隊，但幾乎全程落後之下，壓軸在第9局上陣的鄭曉為，以12：4大反擊，最終以45：44爆冷取勝，助女子花劍隊歷史性躋身世盃8強。她們原班人馬轉戰加拿大隊，則未能乘勢再擊退強敵，終以31：45力戰出局。

4名女將因疫情限制不會返港，將續留歐洲集訓準備下站賽事，而男將張家朗、張小倫、蔡俊彥、吳諾弘及崔浩然，則在明日出發法國，準備下月重返國際賽場。

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