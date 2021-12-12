菁英盃｜捲港足U23醉酒鬧事風波後首正選 謝家榮認感不快將專注當下 (17:42)

港足U23早前被揭10月底赴日參加亞洲盃外圍賽回程當晚，有近半隊球員違隔離規定聚集飲啤酒，有兩名球員醉酒打架破壞酒店房間擺設。據悉香港足球總會已成立特別小組調查，最快將於本周的紀律委員會例會上，審議相關球員紀律違規及違反出賽防疫指引等。

出任該次港足U23隊長的門將謝家榮，自返港完成隔離後，近3仗均未為所屬港超球隊「香港U23」派上陣，兩仗只列後備，今仗獲「解凍」復任正選；另邊廂獲港足徵召的3名傑志U23球員，當中陳晉一及趙聡悟今仗均建功，加上陳肇鈞及安永佳的入球，以4：1大勝僅由羅曉聰射入12碼破蛋的U23。至於郭子堦及倒戈的畢頓在比賽時均受傷要送院治理。

對於被傳有份參與U23醉酒生事風波，謝家榮就近期缺陣回應，解釋早前受肩膊舊患困擾及狀態未足才避戰，與風波「唔係好關」，但承認為此事感不開心，「當然會唔開心，但件事畢竟已過去了一段時間，足總有程序和球會內部有處理方法，一切留待足總和球會公布。我做球員只會專注現時和將來所有比賽和訓練，相信每個港隊U23球員都會是這樣的心態」。主教練張健峰承認謝家榮受事件影響，需要調節心態和狀態，但從過去一周訓練及門將教練給予意見後，遂將他復任正選。

至於傑志球星丹恩奴域上周傷出，今仗只在看台上觀戰，主帥金東進稱這名黑山籍球星下周將會復操，料可趕及在月底足總盃4強復出。

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