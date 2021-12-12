美職｜紐約城成軍7年首奪總冠軍　曼城致賀　城市足球集團5軍年內稱霸 (19:49)

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曾簽入派路及韋拿等名將的紐約城，今季在東岸常規賽以第4名晉級季後賽，先後擊退阿特蘭大聯及新英倫革命，在4強更反勝費城聯晉級決賽。今晨作客面對曾於2015年封王的波特蘭伐木者，紐約城有射手卡斯迪蘭奴斯在41分鐘先拔頭籌，但完場前被主隊的智利隊射手菲臘比摩拉破網扳平。兩軍加時30分鐘仍未決出高下，需互射12碼分勝負。主隊兩名球員射失下，以2：4不敵紐約城，亦令後者首奪美職總冠軍。

紐約城封王後，「姊妹球會」曼城隨即在社交網發文慶祝，而兩軍所屬的城市足球集團，旗下5支球隊不約而同在今年內稱霸本土聯賽。除曼城在上季稱霸英超外，尚有澳職冠軍墨爾本城、印度超聯冠軍孟買城及上季法乙盟主特魯瓦。

另外，紐約城中場捷西斯麥甸拿是役慶祝入球時，曾遭球迷以飲品瓶投擲擊中臉部，幸最終無恙可繼續作賽。波特蘭警方其後拘捕一名24歲球迷，並落案控告襲擊及擾亂公共秩序。另一名31歲球迷亦同樣因投擲物品被捕。

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