西甲丨巴塞主將迪比艾巴今年收咧　皇蘇歐霸反壓燕豪芬奪次名 (19:24)

佐迪艾巴在作客拜仁的歐聯上陣僅半小時便因一次解圍拉傷而退下火線，賽後證實這名西班牙國腳觸傷肌肉，將至少無緣本月代表巴塞在西甲碰奧沙辛拿、艾爾切和西維爾。對拜仁時踢足全場的迪比，賽後發現左腿筋受傷，暫未有歸期。這荷蘭隊前鋒今季聯賽獨取8球，乃巴塞最佳射手，但歐聯6場分組賽上陣卻「食白果」。另外，巴塞中場沙治羅拔圖自10月尾負華歷簡奴後缺陣至今，已在芬蘭做過大腿手術，據報需養傷4個月。另據報由於巴塞傷兵增多，現被借至比錫達斯的中場比真歷很可能在下月提早回巢。

巴塞將降格參戰歐霸附加賽，另外兩支出席歐霸的西甲球隊皇家蘇斯達及貝迪斯，也將出席附加賽。皇蘇今晨在B組藉奧耶沙巴爾梅開二度，以及阿歷山大索洛夫完場前埋齋，主場以3：0大勝在74分鐘少踢1人的燕豪芬，賽後6戰得9分，以1分反壓燕豪芬升上次席，落後一哥摩納哥3分。G組貝迪斯賽前已篤定排第2，結果在40歲老將祖亞昆踢足全場下，作客以2：3不敵第3位的些路迪。

其他報道：歐霸丨李斯特城飲恨出局轉戰歐協聯 羅渣士：不知它是什麼賽事

其他報道：塔利班｜國際奧委會向阿富汗體壇派物資 累計300運動員流亡