歐霸丨李斯特城飲恨出局轉戰歐協聯　羅渣士：不知它是什麼賽事 (16:44)

李斯特城賽前排榜首，此役不敗便可至少排第2，卻在賽前證實7名球員分別因確診新冠病毒及其他病患避戰，令羅渣士需將臨時納入3名年輕球員隨隊出征。拿玻里藉阿當奧拿斯及艾利夫艾馬斯，於開賽24分鐘內先後破門。李城其後雖憑莊尼伊雲斯和賀爾建功追和，卻被對方的艾利夫艾馬斯再在53分鐘攻入奠勝球。「狐狸」賽後6戰續得8分跌落第3，拿玻里以10分升上次席，莫斯科斯巴達作客則以1：0挫歷基亞，賽後亦得10分但獲首名出線。值得一提的是，歷基亞球員在補時7分鐘主射12碼「宴客」，令莫斯科斯巴達避過和波，否則李城應續可留在歐霸角逐。

拿玻里及其餘7支歐霸分組賽次名球隊，將與歐聯8支分組賽第3名球隊先躋身淘汰圈附加賽，勝方晉16強；李城則與其餘7支歐霸分組賽第3名球隊，與歐協聯8組的次名球隊晉身淘汰圈附加賽，勝方晉身16強。羅渣士說：「老實說，我不知道歐協聯是什麼賽事。我一直聚焦歐霸，爭取至少取得分組賽次名。」

另外，因大風雪押後一天至今晨舉行的歐聯F組賽事，維拉利爾藉開賽51分鐘內連入3球，作客以3：2力挫其後追回兩球的阿特蘭大，取得次名出線權，並連同皇家馬德里及馬德里體育會在內，共有3支西甲球隊躋身16強。16強抽籤將在下周一晚舉行。羅馬則在歐協聯憑譚美阿巴謙梅開二度，作客以3：2挫索菲亞中央陸軍，以C組首名出線。

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