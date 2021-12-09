歐聯｜沙維治為愛兒後備入替感動泛淚　35歲門將湯希頓齊為曼聯首登場 (17:22)

曼聯看守領隊蘭歷克在這場例行公事收起一眾主力，起用門將甸恩軒達臣把關，9分鐘由格連活特接應傷癒的勞基梳爾傳中車身窩利破網，但完半場前雲迪碧克於禁區頂傳球失誤，被年青人扳平1：1。蘭歷克賽後大讚20歲的格連活特充滿天分，稱只要繼續進步，將可成為出色球員及曼聯主力。曼聯出線後，16強將遇巴黎聖日耳門、馬德里體育會、國際米蘭、士砵亭、賓菲加或薩爾斯堡其中一隊。同組的阿特蘭大原定在主場對維拉利爾，但這場次名出線生死戰因大雪延至香港時間周五凌晨2時舉行。

今場有3名球員首次為紅魔上陣，分別是兩名18歲小將查理沙維治和伊巴爾，以及35歲老將門將湯希頓。查理沙維治是威爾斯隊名宿沙維治之子，父親雖出身曼聯青訓，與「七小福」同期，但未在一隊上陣，後於伯明翰及布力般流浪等隊征戰英超成名。現任電視台評述員的他，當知道兒子列入大軍時眼泛淚光，到89分鐘見證愛兒後備入替，完成父親未能做到的成就時，這名昔日英超悍將表現激動地說：「我從沒想過這句話（換人調動）會由我說出來，這是非常令我自豪的一天。」至於湯希頓今季相隔11年重返曼聯，此前一直沒為母會上陣，但在今仗67分鐘後備入替甸恩軒達臣，以35歲之齡完成在紅魔處子戰。

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