英超｜熱刺爆疫稱歐協聯改期　爭議過後獲歐足協批准　李城多人確診續征歐霸 (18:14)

熱刺在聲明指出，因應隊內出現多宗新冠病毒陽性個案，對雷恩的賽事不會如期舉行，並正與歐洲足協商討賽程新安排。此外，熱刺與英國當局顧問商討後，決定遵從建議關閉一隊的訓練設施，訓練中心的其他設施則維持開放。

雷恩其後發聲明回應，澄清兩軍及歐洲足協昨在視像會議上，熱刺總監柏拉迪斯表達球隊傾向不作賽，但賽事延期的說法未獲歐洲足協確實。這支已鎖定首名出線的法甲球隊更指摘，熱刺事前在電郵中表明賽事如期舉行，但在客隊大軍抵達倫敦後反口，打算不如期作賽，做法違反公平競技原則，重申若歐洲足協不宣布延期，球隊的意願是如常作賽。

另外，李斯特城周五凌晨於歐霸作客拿玻里，賽前亦證實隊內7名球員分別因確診新冠病毒及生病缺陣。領隊羅渣士稱，一些只感到不適的球員原本或能趕及候命，但球會不想他們冒險，因此決定讓有關球員留在家中休養。

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