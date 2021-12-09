歐聯｜車路士和波失榜首　杜曹斥欠鬥心　艾斯派古達盼尋回穩健防守　 (16:01)

縱使迪姆華拿在開賽僅一分鐘在角球攻勢先開紀錄，加上盧卡古結束10場入球荒，但車路士作客在補時4分鐘失手，最終只能3：3打和辛尼特。同組的祖雲達斯在主場1：0小勝馬模後，以6戰15分力壓13分的車路士取得首名出線。藍戰士跌至次名晉級後，16強潛在對手包括皇家馬德里、拜仁慕尼黑、阿積士及里爾。

車路士受到傷兵問題困擾下，近4場僅一勝，今仗要由沙奧尼古斯及列斯占士串演左翼衛及防中，對於兩連敗共失6球，以及在今屆歐聯分組賽6場失4球，已追平上屆奪冠的總失球數。賽後杜曹承認連續兩仗反勝為敗，反映麾下爭勝心不足，「球隊多了回傳，不像以往般積極進攻，沒有飢餓感，結果兩場賽事都受到懲罰」。隊長艾斯派古達也稱，球隊必須在周六英超迎戰列斯聯時，尋回過去穩健的防守，「過去兩仗防守明顯欠佳，必須解決這問題，因為防守是球隊成功一大關鍵」。

其他報道：歐聯｜沙維稱巴塞不應屬於歐霸 從零開始誓返最高舞台

其他報道：歐聯︱PSG大勝次名出線 美斯生涯入球超越比利 麥巴比締最年輕入球「30+」