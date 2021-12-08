歐聯丨巴塞征拜仁背水一戰　沙維：不需奇蹟也可勝出 (23:20)

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巴塞現以5戰得7分排次席，領前迎戰包尾球隊基輔戴拿模的賓菲加兩分，若巴塞不敵或打和拜仁，賓菲加同時間又勝出，後者便可後上反壓巴塞出線，故此，正如巴塞前鋒迪比所言，作客拜仁是一場非勝不可的決賽。由於巴塞25年來作客拜仁僅得2和3負，近兩年即使佔主場之利，以及在有美斯壓陣下，仍先後慘負2：8和0：3，遂被外界看淡，但沙維說：「巴塞不需奇蹟也可勝出，命運掌握在我們的手裏。雖然拜仁具實力，但這只是一場比賽，我們能挫敗任何對手。我軍將全力以赴，不能依賴同時間的另一場賽果。」

沙維又反駁對賽往績不利巴塞過關：「球員必須忘記一切和壓力，歷史就是要被打破的，這就是我的期望。」拜仁賽前5戰全勝已首名出線，近期亦飽受新冠病毒疫情困擾，所以少帥拿高斯文勢派遣副選，甚至讓一些年輕球員上陣，但他表示：「分組賽6仗悉數勝出始終是一件美事。」今晨8場分組賽後，只有B組的利物浦和C組的阿積士是全勝之師。

此外，已於F組首名出線的曼聯，明晨迎戰年青人前，第2次領軍的新任看守領隊蘭歷克，有可能派連格及雲迪碧克當10號位球員，前線攻堅則是格連活特及19歲小將艾蘭加。

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