競走｜東奧港將程小雅當YouTuber　分享日本點滴　盼助戰友辭工安心訓練 (21:20)

程小雅上月初返回美國辦理文件，上月中返回日本隔離，得以與日籍丈夫團聚，亦以「JC Japan Life」之名變身YouTuber，拍片分享生活點滴，題材既談及訓練日常，亦有晾衫與煮飯等生活小貼士。這名女子20公里競走香港紀錄保持者，在短片配以日文字幕，希望讓當地朋友了解香港女生的日本生活，又笑說待疫情過後，港人可當作遊日指南。

雖然仍在起步階段，但她透露背後有個充滿「洋蔥」的願望，「如果頻道成功，我希望幫助Alpha擺脫勞累的超市工作，他現在也會幫忙頻道的工作」。錢文傑（Alpha）是男子20公里競走香港紀錄保持者，近年在超市兼職掙取生活費，其餘時間都投放在訓練之上，程小雅早前接受本報訪問時，已期望與戰友一同征戰3年後的巴黎奧運。

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