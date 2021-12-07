歐聯｜高普信利物浦輪換不落下風　伊巴謙誓寫歷史領AC米蘭出線 (22:13)

AC米蘭vs.利物浦 now643台 明晨04：00直播

利物浦賽前已鎖定16強席位，加上周六將在英超迎戰名宿謝拉特領軍的阿士東維拉，料奧歷治及南野拓實等副選將擔正。主帥高普稱，輪換不代表球隊實力有所動搖，「輪換代表我們有狀態更好的球員上陣，尤其是在未來15日我們有5場賽事。如果我們作客AC米蘭非勝不可當然很大壓力，但慶幸我們沒有這個包袱，所以球員可以放開懷抱，體能上亦佔優」。除羅拔圖法明奴因傷缺陣外，英國傳媒指迪亞高祖達及堤亞高艾簡達拿亦未有隨隊，但主力射手穆罕默德沙拿則在陣。

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AC米蘭此前3次與利物浦交手，當中包括兩次歐聯決賽，但在聖西路主場出擊則是首次。射手伊巴謙莫域在2016年效力巴黎聖日耳門時，曾在歐聯8強迎戰曼城時破網，但自此未曾再於歐聯建功。這名40歲瑞典國腳今仗若有進帳，便成為歐聯史上最年長的入球球員。然而，主帥皮奧利卻稱不會以他為核心，「他無疑是重要的球員，但並非唯一的進攻球員。我們的戰術要令對手防不勝防，這樣才能製造麻煩。」

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