英超｜奧巴美揚6輪食白果　7年來最差　再有名宿質疑阿迪達調動 (16:44)

阿仙奴今仗改以拿卡錫迪擔任正選前鋒，並在上半場補時階段憑奧迪加特接應基蘭泰亞尼傳中施射取得領先。全場控球率僅36%的「拖肥」有李察利臣兩度建功，均被視像裁判（VAR）發現越位在先慘食詐糊，不過這名巴西隊星將終在80分鐘以一記頭槌補中扳平。補時2分鐘，迪馬雷格雷禁區外拉弓抽射中柱彈入，協助愛華頓反勝，終止8場不勝頹勢。

過去5仗均未取得入球的奧巴美揚，今仗被阿迪達列作後備，在85分鐘才上陣入替拿卡錫迪。他在完場前的最後一擊禁區內撞射斜出，連續6場「食白果」，是他自2014年以來的最長聯賽入球荒。阿仙奴名宿亨利上仗曾批評阿迪達，冷待隊長會加深球隊矛盾。現為球評的加利尼維利這次亦質疑，阿迪達今仗在70分鐘先換入另一名射手尼基迪亞，認為奧巴美揚不會喜歡這決定，「他（奧巴美揚）跟阿迪達之間總是有點小毛病，我知道他是隊長，但阿迪達選擇把他排除在外，這情况感覺有點尷尬」。

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