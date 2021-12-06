英超丨蘭歷克認曼聯4-2-2-2陣式奏效　謝拉特渴望維拉征利物浦凱旋 (19:30)

愛華頓vs.阿仙奴 now621台 明晨04：00直播

曼聯昨仗沿用挫阿仙奴的正選人腳，陣式卻由4-2-3-1改為4-2-2-2，其中主要改變是將「福仔」拉舒福特推前，與C朗聯袂攻堅和施壓，至於進攻中場般費般奴費南迪斯和查頓辛祖，則是並存的10號位球員。蘭歷克坦言後二者的角色要求特別高，挑戰也特別大，「但在水晶宮控球時，他倆的工作做得很好，有利身後的隊友助攻，C朗則在無球腳下，仍有非常優秀的表現」。

辛祖、福仔和般費此役下半場先後由格連活特、艾蘭加和雲迪碧克入替，值得留意的是，19歲小將前鋒艾蘭加是今季英超首次上陣，而在他進場1分鐘後，中場費特便射入奠勝一球。曼聯此役保持清白下勝出，是終止了英超跨季連續12次主場失球的劣績，他們上次在聯賽主場沒失守是在3月，當時他們以1球挫韋斯咸。此外，阿仙奴明晨若作客愛華頓勝出，便可趕過熱刺及曼聯，升回第5位，而頹勢中的「拖肥」賽前有足球總監白蘭特斯落實離任。

阿士東維拉今晨主場迎戰李斯特城一役，乃兩軍領隊、利物浦前將帥謝拉特及羅渣士之戰，結果主隊藉守將安斯干沙在17和54分鐘梅開二度，以2：1反勝有哈維班尼斯先開紀錄的李斯特城。維拉及李城賽後15戰同得19分，分列第10和11位。維拉將在周六作客利物浦，亦是謝拉特首次倒戈，這名領軍維拉4次勝出3仗的41歲主帥說：「我只想在晏菲路球場凱旋。我們將帶信心和信念到那裏比賽。」

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