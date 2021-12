NBA︱簡達籲林書豪與台灣同行　促勿屈服於金錢和獨裁 (21:15)

去年取得台灣護照的林書豪,上周完成註冊手續落實重返CBA球隊北京首鋼,並表示「回中國打球就像回家」。簡達在社交網狠批林書豪,直斥以他為恥,帖文寫道:「你(林書豪)還沒受夠中國共產黨的骯髒錢,讓你保持沉默嗎?你背棄你的國家和人民是如此噁心」。簡達又呼籲林書豪與台灣同行,「不要在屈服於金錢和獨裁,道德勝過金錢吧,兄弟」。

NBA常規賽方面,西岸「三哥」猶他爵士今憑當路雲米曹攻入全場最高的35分,以109:108險勝克里夫蘭騎士,取得4連勝。近况回勇的侯斯頓火箭則主場以118:108擊敗新奧爾良塘鵝,延續連勝走勢。

Shame on you @JLin7



Haven’t you had enough of that Dirty Chinese Communist Party money feeding you to stay silent?



How disgusting of you to turn your back against your country & your people.



Stand with Taiwan!

Stop bowing to money & the Dictatorship.



Morals over Money brother— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) December 5, 2021