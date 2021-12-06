NBA︱簡達籲林書豪與台灣同行　促勿屈服於金錢和獨裁 (21:15)

去年取得台灣護照的林書豪，上周完成註冊手續落實重返CBA球隊北京首鋼，並表示「回中國打球就像回家」。簡達在社交網狠批林書豪，直斥以他為恥，帖文寫道：「你（林書豪）還沒受夠中國共產黨的骯髒錢，讓你保持沉默嗎？你背棄你的國家和人民是如此噁心」。簡達又呼籲林書豪與台灣同行，「不要在屈服於金錢和獨裁，道德勝過金錢吧，兄弟」。

NBA常規賽方面，西岸「三哥」猶他爵士今憑當路雲米曹攻入全場最高的35分，以109：108險勝克里夫蘭騎士，取得4連勝。近况回勇的侯斯頓火箭則主場以118：108擊敗新奧爾良塘鵝，延續連勝走勢。

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