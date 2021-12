F1｜咸美頓封王保爭冠希望　質疑「韋少」冀攬炒無視規則 (18:27)

賽前總成績落後韋斯塔本8分的「黑帝」,今晨排頭位起步下一度領先,然而哈斯車手米克舒麥加在第10圈撞車致出示紅旗,賽事重開後亦再出現事故需要暫停,令形勢出現變化。「韋少」重新起步後反超前「黑帝」,至第37圈先在一號彎衝出緩衝區保住優勢,繼而因減慢車速阻對方「爬頭」致相撞,幸未有釀成意外。「黑帝」最終有驚無險下首名衝線,「韋少」則因兩次意外被罰10秒,但仍力壓另一平治車手保達斯奪亞軍。

「黑帝」賽後暫與「韋少」同分,但因對方勝出較多分站,意味若在阿布扎比站後仍是同分,韋斯塔本仍得以取得總冠軍。「黑帝」賽後憶及事故時說:「我注意到他開始防守,其後突然剎車便相撞。我不知道他這樣做的意圖,但若果我們一同退賽對他更有利。我已經相當冷靜,跟這麼多人交手過,總有些人是無視規則。」疑不服判決的「韋少」則說:「我當時想讓出位置,但他(咸美頓)無意超車才出事,我不知道為何會這樣。」

Could Lap 37 in Jeddah be one of the defining moments of the season? 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9

— Formula 1 (@F1) December 5, 2021