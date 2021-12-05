英超｜曼聯靠費特奠勝挫水晶宮　蘭歷克上任首戰響頭炮 (23:54)

前帥蘇斯克查在11月21日離任後，曼聯以助教卡域克暫代領軍，連同歐聯取得2勝1和，其間會方亦宣布委任蘭歷克為看守領隊，卻因辦工作證需時，延至昨晚才能首次督師。曼聯此役續以上仗力克阿仙奴的正選陣容，再由基斯坦奴朗拿度（C朗）掛帥。

曼聯上半場主導比賽，總計上半場12射2中，比水晶宮的5射2中為佳，中場費特於24分鐘的射門，被水晶宮後衛頭槌解圍。兩分鐘後，C朗禁區內頭槌回後予後上的中場般奴費南迪斯施射，卻又未竟全功。完半場前，曼聯右閘達洛治殺入禁區射門又不中目標。曼聯下半場接戰未有起色，62分鐘，蘭歷克以前鋒格連活特入替翼鋒查頓辛祖。77分鐘，格連活特助攻費特一箭定江山，終助曼聯全取3分。

熱刺則憑孫興慜於10分鐘助攻盧卡斯莫拉、守將達雲臣山齊士在67分鐘「士哥」，以及孫興慜在77分鐘埋齋，以3：0勝諾域治，為各項賽事第6次領軍的領隊干地帶來第4勝。

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