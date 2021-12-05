英超｜曼城紅軍反壓車仔佔前二　蘭歷克今領魔首擊　自揭曾任高普經理人 (16:46)

曼聯vs.水晶宮 now621台 晚上22：00直播

曼城開賽僅4分鐘便藉史達寧打開紀錄，貝拿度施華其後於31和63分鐘梅開二度，以3：1輕取在74分鐘破蛋的屈福特，錄得英超五連捷。利物浦則苦戰至補時4分鐘，憑穆罕默德沙拿傳中予後備上陣的奧歷治射入，以1球險勝狼隊和連贏4場，賽後續少今季首當聯賽一哥「藍月」1分，並多車路士1分，而「藍戰士」領先「四哥」韋斯咸的優勢則收窄至6分。

暫排第7的曼聯正力爭上游，今晚迎戰水晶宮的目標是爭取前帥蘇斯克查離隊後，3場英超取5分佳績，而蘭歷克將首次督師。這名63歲德國籍名帥賽前稱，與同胞54歲後輩高普識於微時，他說：「我記得高普（2001年）成為緬恩斯教練前曾與我聯絡，我那時是烏姆爾教練。他當時沒有經理人，問我應向緬恩斯要求多少薪酬，我建議某個數目，這樣我便算是他的經理人了。他當時再問：『這是否要求太多錢了？』我回答這是一個正確數目，而且我認為他值這個價錢。我加盟曼聯後未有與他聯絡，但我倆早在1997年已認識。我並非他的導師。我們會保持聯繫，保持良好關係。」

比起與高普的關係，蘭歷克與48歲的杜曹更加密切，事關蘭歷克於1997至99年執教烏姆爾期間，杜曹於1994至98年是該隊的守將；換言之，杜曹曾在蘭歷克麾下作賽，蘭歷克說：「我與杜曹只合作了半年，他便因膝傷被迫掛靴。兩年後我是史特加教練，推薦他擔任球隊U15教練，他因此展開執教生涯。我其後領軍賀芬咸，又爭取他離開奧格斯堡，成為史特加U23教練，卻不能成事。」他認為，杜曹今年初走馬上任成為車路士領隊後，取得超卓成績，「他上任後，車路士人腳基本上不變，卻奪得去屆歐聯冠軍和去季英超第4名，這成就確是非凡的」。

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