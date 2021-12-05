俄超熱話｜辛尼特為動物收容所籌款　馬爾甘偕隊友抱小狗進場（有片） (14:45)

辛尼特與俄羅斯一個動物組織合作，賽前安排球員各自抱着小狗進場，宣傳愛護動物及領養。球員懷中小狗均是來自當地收容所，正待新主人接回家中照顧。今夏有份為巴西隊贏得東京奧運金牌的馬爾甘，賽前還在社交網上載愛貓片段，笑說球衣被小貓當作地毯，之後再連環上載抱上小狗的相片，流露愛心一面。

不過，辛尼特在這場俄超對陣羅斯托夫，只靠哥路甸奴兩度射入12碼，主場以2：2逼和對手，但仍以17戰37分、5分優勢力壓莫斯科戴拿模居首。

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