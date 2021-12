俄超熱話｜辛尼特為動物收容所籌款　馬爾甘偕隊友抱小狗進場（有片） (14:45)

辛尼特與俄羅斯一個動物組織合作,賽前安排球員各自抱着小狗進場,宣傳愛護動物及領養。球員懷中小狗均是來自當地收容所,正待新主人接回家中照顧。今夏有份為巴西隊贏得東京奧運金牌的馬爾甘,賽前還在社交網上載愛貓片段,笑說球衣被小貓當作地毯,之後再連環上載抱上小狗的相片,流露愛心一面。

不過,辛尼特在這場俄超對陣羅斯托夫,只靠哥路甸奴兩度射入12碼,主場以2:2逼和對手,但仍以17戰37分、5分優勢力壓莫斯科戴拿模居首。

其他報道:壁球亞洲賽|港女隊決賽力戰僅負東道主大馬 衛冕夢碎摘銀而回

其他報道:NBA|勇士終止太陽18連勝強勢 主帥卡爾矢志重返季後賽行列

其他報道:羽毛球|鄧謝配總決賽4強僅負宿敵 總教練信世界賽有力衝牌

其他報道:國家運動員示範|馬龍許昕難度動作贏掌聲 孫一文與港將江旻憓決一劍小勝【多圖】

其他報道:德國打吡 兩代神鋒對決 夏蘭特火候未足 羅拔仔愈老愈可愛

The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home 🐶💙pic.twitter.com/bjFTvntw3i— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 3, 2021