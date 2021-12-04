國家運動員示範｜蘇炳添「原地跑」贏呂麗瑤　李慧詩鍾天使任教練鬥法【多圖】 (20:04)

一連3日訪港的東京奧運國家隊代表團，今（4日）展開第2日行程最後一站，29名隨團運動員及3名教練下午在灣仔伊利沙伯體育館舉行的大匯演悉數亮相，屬廣東人的百米飛人蘇炳添登場時以廣東話向現場觀眾打招呼，獲報以熱烈掌聲。他與田徑港將吳家鋒及呂麗瑤大鬥「原地跑」，又笑言在賽場上的時候願意接受「蘇神」稱號。
今夏奧運勇闖男子100米跑決賽的蘇炳添，在大匯演與港隊田徑「飛人」吳家鋒及「欄后」呂麗瑤大鬥原地步頻跑，結果他在8秒內跑出88步，勝出這場另類較量。這名祖籍廣東中山的32歲跑手，被內地網民封為「蘇神」，他表示願意在賽場上接受這稱號，「在場上就要像神一般，不被人打敗」。
東奧場地單車女子團體爭先賽金牌得主鍾天使，今日再與港隊「牛下女車神」李慧詩交手，不過兩人這次轉為幕後督師，協助港隊小將完成模擬示範賽。鍾天使表示，她與李慧詩是「老對手、老隊友」，兩人不時交流訓練心得，並鼓勵年輕運動員堅持夢想，「人生最精彩不是實現夢想的瞬間，而是堅持夢想的過程。在東奧奪得女子爭先賽銅牌的李慧詩亦異口同聲稱：「只要努力和堅持去做，就會成功。」
其他報道：壁球亞洲賽｜港女隊決賽力戰僅負東道主大馬 衛冕夢碎摘銀而回
其他報道：NBA｜勇士終止太陽18連勝強勢 主帥卡爾矢志重返季後賽行列
其他報道：羽毛球｜鄧謝配總決賽4強僅負宿敵 總教練信世界賽有力衝牌
其他報道：國家運動員示範｜馬龍許昕難度動作贏掌聲 孫一文與港將江旻憓決一劍小勝【多圖】
相關字詞﹕國家運動員示範 蘇炳添 馬龍 許昕 東京奧運 呂麗瑤 吳家鋒 田徑 港隊 中國隊 李慧詩 鍾天使 單車 體育 編輯推介