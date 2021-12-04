國家運動員示範｜蘇炳添「原地跑」贏呂麗瑤　李慧詩鍾天使任教練鬥法【多圖】 (20:04)

今夏奧運勇闖男子100米跑決賽的蘇炳添，在大匯演與港隊田徑「飛人」吳家鋒及「欄后」呂麗瑤大鬥原地步頻跑，結果他在8秒內跑出88步，勝出這場另類較量。這名祖籍廣東中山的32歲跑手，被內地網民封為「蘇神」，他表示願意在賽場上接受這稱號，「在場上就要像神一般，不被人打敗」。

東奧場地單車女子團體爭先賽金牌得主鍾天使，今日再與港隊「牛下女車神」李慧詩交手，不過兩人這次轉為幕後督師，協助港隊小將完成模擬示範賽。鍾天使表示，她與李慧詩是「老對手、老隊友」，兩人不時交流訓練心得，並鼓勵年輕運動員堅持夢想，「人生最精彩不是實現夢想的瞬間，而是堅持夢想的過程。在東奧奪得女子爭先賽銅牌的李慧詩亦異口同聲稱：「只要努力和堅持去做，就會成功。」

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