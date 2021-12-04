NBA｜勇士終止太陽18連勝強勢　主帥卡爾矢志重返季後賽行列 (17:18)

勇士近年因球員星散及傷兵等問題，已連續兩年無緣季後賽，今屆球隊續在「咖喱仔」史堤芬居里領軍下成績躍進，開季已佔據西岸前列位置，且其「浪花兄弟」基利湯臣有望在短期內正式復出，有利返爭標行列。今早球隊再與太陽上演西岸榜首大戰，早前交手落敗時僅得12分的居里，是役重拾手感，3分球11投6中，全場攻入23分，後備的披頓二世更成奇兵，攻入個人今季新高的19分，助球隊主場大勝太陽22分，一報早前落敗之仇，且以19勝3負，半場勝差壓過對方重返西岸榜首。勇士主帥卡爾表示︰「己隊已兩年未打過季後賽，是役證明球我們已有能力再次回到這行列，打敗他們（太陽）正好是個好開始。」

至於同日上演洛杉磯打吡，續有利安納養傷的快艇，作客以119︰115擊敗湖人，結束三連敗頹勢，壓過對方升上西岸第6位。

另外，波特蘭拓荒者今晨宣布解僱涉職權欺凌的籃球營運總裁兼總經理奧殊利（Neil Olshey），會方早前已因事件辭退主帥史杜特斯，由比立斯接任。

其他報道：國家運動員示範｜馬龍許昕難度動作贏掌聲 孫一文與港將江旻憓決一劍小勝【多圖】

其他報道：德國打吡 兩代神鋒對決 夏蘭特火候未足 羅拔仔愈老愈可愛

其他報道：艾歷臣返丹麥母會跟操 冬窗勢離國米尋新東家

其他報道：羽毛球｜鄧謝配總決賽4強僅負宿敵 總教練信世界賽有力衝牌