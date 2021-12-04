羽毛球｜鄧謝配總決賽4強僅負宿敵　總教練信世界賽有力衝牌 (16:15)

港隊唯一入圍總決賽的鄧謝配，今日在4強惡鬥渡邊勇大/東野有紗，首局苦戰以21：19先拔頭籌，惟次局以9：21遭扳平，再於決勝局拉鋸至19分平手，連失兩分飲恨出局，4強止步。這對港將打足逾1小時，未能繼上月印尼大師賽後再挫強敵，但較上周印尼公開賽直落兩局敗陣，再次展示與對方周旋的實力。總教練何一鳴表示，今仗顯示徒弟面對韌力強的對手，不再如以往般怯場，「他們不再怕這種跑動多的對手，知道自己實力與對方距離不遠，有取勝的機會」。

鄧俊文與謝影雪與伍家朗、李卓耀、張德正/吳詠瑢，下周三從峇里出發西班牙，備戰本月12日開打的世界賽，屆時在下線以5號種子身分爭勝。何一鳴表示二人狀態甚為穩定，若發揮水準有能力衝牌，只看臨場發揮，但會先以8強為目標。

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