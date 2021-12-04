國家運動員示範｜馬龍許昕難度動作贏掌聲　孫一文與港將江旻憓決一劍小勝【多圖】 (14:54)

在伊館的活動中，昔日中國「跳水皇后」郭晶晶亦成為座上客。國家隊代表團先派出體操男將鄒敬園、劉洋，以及彈牀選手朱雪瑩打頭陣，3人並與港隊運動員進行技巧比試。羽毛球混雙金牌組合王懿律/黃東萍緊接出場，兩人先進行對打，及後「拆伙」改拍港隊小將吳英倫和馬子雪進行混雙對壘。

劍擊隊唯一隨團南下的東奧女子重劍金牌得主孫一文，在示範中更找來了重量級對手、港隊女重「劍后」江旻憓，兩人比試5分，結果孫一文以一劍之差小勝。孫一文認為，要成為一名專業劍手，先決條件是真正喜歡這項運動，並且要有耐性，「劍擊要打出成績稍為慢一點，像我們都練了10年以上才能打出成績」。曾在9月全運擊敗孫一文的江旻憓則大讚對方「決一劍次次都係佢贏」，並透露兩人在外比賽一起出場時也會聊天，藉此紓緩緊張。

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場內呼聲最高的乒乓星將馬龍和許昕則壓軸登場，兩人對打時做出各項高難度動作，當中馬龍在場邊拾球時，更將球打上看台送予現場觀眾，表現親民一面。兩人其後改用面積更細小的球拍「讓賽」，與港將江天一/李漢銘切磋球技。破天荒衛冕奧運男單的馬龍表示，要維持良好狀態，秘訣是要自律，「運動員要長期保持最高水平，生活方式、訓練要自律是非常關鍵，再加上心理要調整好，無論是自己調整或是與隊友、教練的溝通」。他認為港隊乒乓女團在東奧奪銅，有助港乒持續發展，並勸勉香港運動員「你比想像中的自己更強大」。

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