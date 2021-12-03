英超︱蘭歷克首為曼聯出席記招 冀平衡球隊減少失球 讚C朗老而彌堅 (19:45)

蘭歷克以逼搶戰術見稱，雖外界一直談論已年屆36歲的C朗不適合其踢法，但蘭歷克在今晚賽前記者會上稱：「作為教練是需要經常根據現有陣容去制定戰術，而不是讓球員去適應你」。蘭歷克今年2月曾拒絕車路士邀請出任暫代領隊，如今卻答應暫掌曼聯帥位至季尾，他稱當獲得曼聯這樣大型球會招手時，根本不可能拒絕，又自言十分了解英超，「過去我經常會看英超比賽，在曼聯未接觸我之前，我已非常了解目前英超和球會情况」。他稱滿意紅魔現時陣容，首要目標將要令球隊攻守「更加平衡」，改善平均每場失2球的情况，更加主導賽事。

蘭歷克透露，周日曾跟前帥蘇斯克查通話了兩小時，交流了很多意見，他亦曾游說剛宣布離隊的助教卡域克可繼續留隊，並稱已看過曼聯最近數仗比賽錄像，在今日首課操練向球員介紹自己和其足球理念，並承認會嘗試在未來數周邀請多2至3人加入教練團，「當然改變是需要時間，不可能在季中就能夠馬上改變球隊，但我來到是有雄心，想盡力助球隊在今季取得好成績，順利打入英超前四，在歐聯走得更遠」。他又說，球隊發展需要長遠，故季尾完約時若成績不錯及球會願意，他願意繼續執教多一季，但提到緊接冬季轉會窗有合適增兵不易，同時否認其合約有成功羅致艾寧夏蘭特將獲獎金的特殊條款。

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