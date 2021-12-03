國足｜李鐵辭任中國隊主帥 兩季中超最佳教練李霄鵬接任 (17:17)

在意大利籍名帥納比於2019年11月辭任中國隊主帥後，同年年底由李鐵帶隊出戰有港足參與在韓國釜山舉行的2019年東亞盃決賽周，這位中國隊名宿於去年1月2日「坐正」，至今共帶領中國隊出戰23場比賽，在世界盃亞洲區外圍賽次圈到第3圈至今共10場賽事，錄得5勝2和3負，勝率達50%，入24球失12球，但5場勝仗有4仗均是來自次圈最後4輪，在第3圈6場只得1勝2和3負，爭取小組前3名機會緲芒。雖然在次圈晉級後，李鐵獲續5年長約，但在第3圈領軍接連引發爭議，除了排陣用人受到質疑，在多次賽後記者會亦屢發爭議言論而備受抨擊，加上曾在個人微博上載多張涉嫌是其個人贊助品牌產品的廣告圖片，而內地傳媒最近亦有報道直指李鐵上任後仍與武漢球會及經紀公司有利益輸送，進一步影響李鐵形象及球迷支持度。

報道指，李鐵今次是主動辭職，放棄續新約的相關權益，並在回國後已向一眾國腳道別。新帥李霄鵬為前中國隊國腳，2010年曾任中國女足暫代教練，2015年起在山東泰山（前稱山東魯能）任職及執教約5年，在2018及19年連續兩季當選中超最佳教練，2019年2月曾帶隊來港參加賀歲盃，去年底起成為另一中超球會武漢卓爾主帥。

李鐵執教中國隊兩年世盃外成績：10場5勝2和3負，入24球失12球

【次圈】

主場7：0勝關島

中立場2：0勝菲律賓

中立場5：0勝馬爾代夫

中立場3：1勝敘利亞

【第3圈】

中立場0：3負澳洲

中立場0：1負日本

中立場3：2勝越南

作客2：3負沙特阿拉伯

中立場1：1和阿曼

中立場1：1和澳洲

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