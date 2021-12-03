英超︱C朗破800球領曼聯挫阿仙奴 卡域克完成使命離隊 認忠於蘇斯克查 (14:52)

昨（2日）才獲簽發工作證的蘭歷克，今仗先在奧脫福看台觀戰。曼聯在開賽13分鐘，被客隊新星伊美路維禁區外攻破大門，當時紅魔門將迪基亞因傷躺在地上，球證經視像裁判（VAR）檢查後判入球有效。曼聯完半場前由般奴費南迪斯禁區內起腳扳平，並在52分鐘藉C朗的撞射反超前，這亦是他在職業生涯的第800個入球。不過優勢只維持了兩分鐘，曼聯便遭客軍奧迪加特把握反擊機會追成平手。然而這名挪威隊中場70分鐘禁區內鏟跌費特，球證經VAR覆核後判罰12碼，曼聯由C朗主射命中再度領先，最終以3：2險勝對手，賽後升上第7位。

C朗日前被外界指或不適應新帥蘭歷克的逼搶戰術，今仗成功在這名德國籍教頭眼前證明自己。他今仗攻入兩球後，職業生涯累積801入球，繼續創造入球紀錄新里程。他賽後獲隊友般奴費南迪斯大讚，稱他的表現總是持續提高，「他（C朗）總是想保持最佳表現，並且言行一致。他懂得如何自我激勵。」

原為曼聯助教的卡域克，在暫代主帥的3場賽事保持不敗，他於賽後宣布完成暫代使命將會離隊。這名以球員身分效力紅魔12年的40歲教頭，認為離開是艱難但正確的選擇，但強調是其個人決定，「對Ole（前主帥蘇斯克查）的忠誠是一點的影響因素，但有很多其他的事情使我作出離開的決定」。他又稱，在跟蘭歷克對話前已有意識作出離隊決定。

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