意甲｜40歲伊巴謙再做英雄　稱比賽助回春　開腔促AC米蘭續約（附精華） (19:34)

伊巴謙開賽10分鐘操刀罰球彎過人牆，助作客的AC米蘭先開紀錄，緊接有祖利亞美斯亞斯梅開二度，以3：0淨勝有舒夫真高領軍倒戈的熱拿亞，並乘榜首的拿玻里和波失分，力追至只落後1分。上月滿40歲的伊巴謙今季已攻入6球，賽後笑說隊友令他得到樂趣，感覺更年輕。他更開腔要求續約，更把教練皮奧利拉下水，「我很高興他續約了，他做得很好，值得一紙新約。既然他續約了，我也應該要續約」。

AC米蘭開季15戰得35分，國際米蘭同日亦以2：0挫史柏斯亞，以34分排第3位。摩連奴帶領羅馬作客博洛尼亞，則意外地以0：1落後，只排第5位。

另外，祖雲達斯續因涉及帳目造假案受查，《米蘭體育報》稱都靈檢察官或傳召基斯坦奴朗拿度助查，希望取得他與祖雲合約相關的「秘密文件」。

其他報道：英超｜三雄作客齊勝 利物浦破紀錄最搶鏡 軒達臣打吡表現睇齊謝拉特

其他報道：壁球亞洲賽｜港女隊首名闖4強續爭衛冕 男隊次名晉級惡鬥印度

其他報道：東京奧運｜張家朗獲母校頒贈250萬 未聞「包做業主」 專注比賽勉後輩堅持

其他報道：渣馬｜賽會公布新賽期 暫定明年11月20日舉行

其他報道：NBA｜勒邦占士染疫缺陣10天 近4季停71場等同前15年總和