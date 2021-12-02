英超｜三雄作客齊勝　利物浦破紀錄最搶鏡　軒達臣打吡表現睇齊謝拉特 (17:37)

利物浦隊長佐敦軒達臣在9分鐘先拔頭籌，後於19分鐘助攻穆罕默德沙拿，令軒達臣成為自16年前的謝拉特以來，首個作客愛華頓傳射居功的「紅軍」球員。沙拿及迪亞高祖達分別在64和79分鐘建功，令有迪馬雷格雷在38分鐘破蛋的愛華頓慘負1：4，也是「拖肥」自1982年主場吞紅軍5蛋後的最大敗仗，並令領軍倒戈的賓尼迪斯，被博彩公司skybet定為下個被炒英超領隊大熱門。紅軍賽後續落後車路士及曼城2分和1分。

沙拿暫以13球領前射手榜，連同歐聯已入19球，對於在金球獎只排第7，他笑着回應不願置評，其後被問及會否希望下年排名高一點，他說：「希望啦，大家都不知道，多謝。我今季的首要工作是為利物浦一起贏取一些冠軍，歐聯和英超，希望兩者都能奪標，這也是所有人的主要目標。」另外，他的前線拍檔祖達在英超已入8球，趕過7球的隊友沙迪奧文尼。

車路士作客屈福特一役，與上場英超打和曼聯的正選陣容相比今次有6個調動。「藍戰士」於30分鐘由美臣蒙特開紀錄，但在完半場前被屈福特的艾曼紐丹尼斯扳平。車路士下半場先後調入堤亞高施華、薛耶治及盧卡古。72分鐘，薛耶治獲美臣蒙特助攻射成2：1完場，賽後14戰得33分續領群雄，但今仗8射4中被屈福特的14次攻門6次中框比了下去，杜曹說：「我們夠運，偷了3分，對手應得到更多。己隊上半場浪費一些入球機會，創造攻門也不多，但最大問題是隊員未能適應敵軍戰術和施壓，導致球隊不穩健及失控。」

曼城則藉魯賓戴亞斯及貝拿度施華在上半場建功，以2：1打敗在47分鐘追回一球的維拉，令後者新帥謝拉特首嘗敗績。此外，韋斯咸主場被白禮頓逼和1：1後續排第4，已落後利物浦7分，若阿仙奴明晨作客勝曼聯，「兵工廠」便可當「四哥」。

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