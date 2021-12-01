網球｜30歲英名將干達宣布掛拍　心悸困擾未打疫苗　疫下難參賽 (21:00)

30歲的干達在社交網公布退役的消息，她以「感恩」來形容職業生涯，又表示所有跡象顯示，已不能再征戰球壇，但能實現童年夢想，已感到非常幸運。干達曾打入溫布頓錦標賽、澳網及法國公開賽4強，亦曾在美國公開賽躋身8強，2017年攀升世界排名第4位，退役前最後一戰為今年8月於辛辛那提大師賽首圈止步，排名已跌至113位。

干達今年8月透露，自2017年起多次在比賽途中出現心悸情况，但無法找出原因。她今年因團隊有人染疫而錯過溫網，再被傳染確診而無緣東奧。明年初舉行的澳網要求球手打針，未有注射疫苗的她一直未表態會否參戰，最終在今日宣布退役。

其他報道：英超丨蘭歷克近年教練資歷少影響辦工作證 恐延至本月中接掌曼聯

其他報道：渣馬｜賽會公布新賽期 暫定明年11月20日舉行

其他報道：NBA｜勒邦占士染疫缺陣10天 近4季停71場等同前15年總和

其他報道：羽毛球｜鄧謝配總決賽挫英組合響頭炮 明鬥2號種子泰國隊成出線關鍵