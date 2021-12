網球｜30歲英名將干達宣布掛拍　心悸困擾未打疫苗　疫下難參賽 (21:00)

30歲的干達在社交網公布退役的消息,她以「感恩」來形容職業生涯,又表示所有跡象顯示,已不能再征戰球壇,但能實現童年夢想,已感到非常幸運。干達曾打入溫布頓錦標賽、澳網及法國公開賽4強,亦曾在美國公開賽躋身8強,2017年攀升世界排名第4位,退役前最後一戰為今年8月於辛辛那提大師賽首圈止步,排名已跌至113位。

干達今年8月透露,自2017年起多次在比賽途中出現心悸情况,但無法找出原因。她今年因團隊有人染疫而錯過溫網,再被傳染確診而無緣東奧。明年初舉行的澳網要求球手打針,未有注射疫苗的她一直未表態會否參戰,最終在今日宣布退役。

A little update from me 👋 pic.twitter.com/L1tpjDHW1o— Johanna Konta (@JohannaKonta) December 1, 2021