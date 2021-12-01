英超丨蘭歷克近年教練資歷少影響辦工作證　恐延至本月中接掌曼聯 (19:54)

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63歲的蘭歷克於2015/16年球季執教RB萊比錫後離開，之後在2018/19年球季回巢，該季結束後再度離隊，至今年7月才於莫斯科火車頭擔任體育發展總監。總計他近5年間只約有1年的教練工作資歷，未符英超賽會要求5年內領軍兩年的條件，故未能即時獲批工作證，亦因辦工作證需時，下周日聯賽迎戰水晶宮亦恐難「處子」領軍，但下周中歐聯分組賽迎戰年青人不受限制，或可首度督師。這名德國籍名帥昨已抵埗英國，若新冠病毒檢測過關，周五凌晨可在奧脫福球場看台觀看對阿仙奴的比賽。

另外，據報意大利隊教練文仙尼獲曼聯青睞，成為下個長期領隊的候選人之一，障礙是這個名帥明年11月或需率領意軍出戰卡塔爾世界盃。據博彩公司資料顯示，巴黎聖日耳門主帥普捷天奴、蘭歷克及阿積士教練坦夏格續是曼聯長期領隊熱門人選。文仙尼於2009至13年擔任曼城領隊，任內帶領球隊贏得英超、足總盃和社區盾各一次冠軍。

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