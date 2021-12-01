國足｜李鐵傳請辭中國隊主帥 內媒稱向足協領導致歉 (22:37)

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據《北京青年報》及新浪體育等報道，今年8月與國足續約5年的李鐵，近日在國足於蘇州閉門操練期間，與中國足協主席陳戌源會面，並提出辭任主帥。國足目前在世盃外B組6戰僅得5分出線無望，報道稱李鐵為執教球隊的表現「深刻自我檢討及誠摯致歉」，並稱「不再給球隊及足協添麻煩」。報道未有提及陳戌源是否接納其請辭，但稱足協將不用就李鐵離任支付違約金。《足球報》則報道，現時執教武漢隊的中國前國腳李霄鵬近日抵達北京，料為接掌國足作準備，或最快在明日（12月2日）公布。

另外，屬第4級聯賽中國足協會員協會冠軍聯賽（中冠），近日被指有球隊合謀操控賽果。位處總決賽C組的海南陵水鼎力及淄博齊盛疑「踢默契波」，令同日取勝的梅州梅縣因得失球差不及對手而出局。梅州梅縣據報向中國足協投訴後，國家體育總局勒令調查，包括足協紀檢監察部等部門已介入。

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