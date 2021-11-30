高球｜活士車禍後無法再全職打波　「認命」學懂欣賞周遭美好事 (20:34)

活士今年2月於洛杉磯自駕時失控，連人帶車跌入草叢，送院後為右小腿施手術，住院近一個月才獲准返家，但一直鮮有談及傷勢，直至上周上載練習推杆的短片。他與《高爾夫文摘》的視像專訪今日出爐，並在片段中首度承認將無法全職打波，「我只可以挑選部分賽事，無法再全職參賽。這是不幸的事實，但我會接受」。

45歲的活士近期獲准練習推杆，但小腿肌肉未復元，部分神經線亦受損，無法正常屈曲雙腳，因而要加長球杆。這名82項美巡賽（PGA）冠軍人馬亦稱，難預言何時重返這職業舞台，甚至未走到康復路的半途。他自出院後留在家中休養，感慨表示因禍得福，學懂欣賞周遭事物，「我記掛擊球的感覺，雖然無法外出，但我有時會躺在草地，花一小時去感受大自然。這是我依自己喜好而建的家，原來是這麼的美」。

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