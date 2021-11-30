金球獎｜C朗不滿遭主辦雜誌借宣傳　斥被主編兩個謊言誣衊 (17:44)

5屆金球獎得主C朗在今屆得178分排第6，與美斯相差435分，亦是這名曼聯球星自2010年一屆（排第6）以來首次三甲不入。焦點卻落在頒獎禮前，C朗在社交網發聲明，回應近日《法國足球》主編費雷（Pascal Ferre）引述自己在訪問提及掛靴前要比美斯贏得更多金球獎的言論，他說：「費雷說謊了，他利用我的名字去宣傳自己和工作。一個足壇重要獎項負責人竟這樣散播謠言，這是不可接受的，也對一直尊重《法國足球》和金球獎的人而言是一種蔑視。我一直都衷心祝賀獲獎球員，不會與任何球員對立。我是為自己和所屬球會爭勝，而不是為了戰勝任何人。」

C朗沒有到法國出席今屆頒獎禮，他續道費雷又就此再說謊，稱他因防疫隔離而缺席屬不實，但沒解釋缺席原因，僅稱不會再就事件回應，將專注備戰曼聯下場比賽。

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