金球獎｜佐真奴偕簡迪齊闖前五寫中場里程碑　車路士膺最佳球會 (16:22)

車路士今年除了勇奪歐聯及歐洲超級盃，女足亦成為歐聯亞軍，最終榮獲今年度金球獎新增的最佳球會獎項。此外，兩名中場佐真奴及尼高路簡迪分別以460分及186分，成為金球獎第3及第5名，是自2012年巴塞隆拿的沙維及恩尼斯達後，相隔9年再次有同一球隊兩名中場躋身前5名。不過，門將艾度亞文迪屈居基安盧基當拿隆馬之後，失落最佳門將耶辛獎。

29歲中場佐真奴今年先後為車路士贏得歐聯，以及為意大利國家隊成為歐洲國家盃盟主，他亦繼2006年的簡拿華路及保方後，打入金球獎前3名的意大利籍球員，以及第2位打入前三的車路士球員。他事後未有「多謝自己」，而是歸功全隊成員，他說：「不是單靠我自己，而是有賴全隊努力的成果，特別是我司職這個位置，若沒有隊友功勞就不會達到這結果。我一直強調要將團隊放在首位，之後才到個人榮譽，我們在這樣出色的團隊齊心協力，成績和獎項自然接踵而來。」

另外，車路士將於明年2月3日至12日在阿聯酋出戰世冠盃，在4強將對阿聯酋代表艾查捷拉/奧克蘭城/希拉爾之勝方，同時意味「藍戰士」屆時面臨約一個月無法出戰英超賽事，而2月5日的足總盃、2月8日作客對白禮頓和2月12日主場對阿仙奴3仗將要改期。今屆世冠盃原定下月在日本舉行，最終因疫情改由阿聯酋接手主辦。

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