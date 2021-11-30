金球獎｜美斯七奪殊榮籲向羅拔仔補頒獎座　卡斯拿斯稱難理解評選準則 (14:10)

今夏轉投巴黎聖日耳門的美斯，獲巴塞隆拿舊隊友兼摯友蘇亞雷斯頒獎，領過個人第7個金球獎獎盃。他表示從沒想過可以七奪此項殊榮，又憶述今夏為國家隊贏得美洲國家盃，是職業生涯特別的一年。美斯據報以33分優勢力壓羅拔仔當選，羅拔仔則奪得今年新增的最佳前鋒獎。羅拔仔去年表現神勇，但大會主辦方《法國足球》因疫情停辦金球獎，美斯領獎時向他說：「能與你互相競爭，是我的榮幸。大家都會認同你去年理應是得獎者，我想若大會為你補發一個獎座，不會有人反對。」

羅拔仔亦識英雄重英雄，事後在社交網祝賀美斯。效力德甲豪門拜仁慕尼黑的羅拔仔，獲德國《圖片報》抱不平，直斥美斯再次奪獎是醜聞。西班牙退役門將卡斯拿斯亦在社交網稱，難以理解頒獎準則，「我愈來愈難相信這些足球獎項，美斯是我心中史上最佳5名球員之一，但這個獎項是頒予上季最佳表現一人，結果令人難以理解」。球王比利則在社交網祝賀美斯，表示要向這個天才致敬。

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