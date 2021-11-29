足球丨美斯獲拉莫斯撐七奪金球獎　傳C朗缺席頒獎禮　利雲度夫斯基賓施馬虎視眈眈　 (23:18)

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美斯去季在母會巴塞隆拿只揚威西班牙盃，在西甲只得季軍，歐聯16強已被PSG淘汰，但他卻為阿根廷贏得美洲國家盃，也是該國28年來首個國際大賽冠軍。沙治奧拉莫斯支持美斯能七奪金球獎：「我當然希望他成功。我會力撐隊友。我祝他順利。他的狀態很好，我認為他是那種能真正帶來改變，以及是一個獨無二的球員，能與他一起效力一支球隊是榮幸。」拉莫斯與美斯過去分別是皇家馬德里和巴塞主力，一直是西班牙國家打吡戰的一對宿敵。

與此同時，羅拔利雲度夫斯基亦獲拜仁教練拿高斯文及隊友湯馬士梅拿支持；皇馬前鋒賓施馬則得到法國名宿同胞施丹、亨利，以及西班牙網球星將拿度支持。至於協助意大利隊揚威歐洲國家盃，以及是車路士稱雄去屆歐聯的中場佐真奴，卻被skybet定為34倍第4熱門，不及23倍的第3熱門利物浦的埃及隊前鋒穆罕默德沙拿。

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