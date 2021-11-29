意甲｜祖雲疑財務造假受查　或罰降班褫奪冠軍　C朗疑涉不正常支薪受查 (21:43)

都靈檢察院上周發聲明，證實執法部門搜查祖雲達斯位於都靈及米蘭的辦公室。據意大利傳媒報道，當局索取球會在2019至2021年期間的財務負債表，並循業務造假及虛假收據方向調查。包括安德列艾里尼及尼維特等高層，以及曾在祖雲達斯工作的熱刺足球總監柏拉迪斯均接受問話。

意大利消費者權益保護協會發言人昨接受訪問時，強調將極力維護足球市場的廉潔，「若有球會以不法手段謀取利益，便會破壞整個足球圈的生態，並影響市場秩序，所以我們有必要介入」。發言人亦強調若證實祖雲達斯干犯商業罪行，將向司法部門申請判罰「老婦人」降班，並褫奪牽涉球季的意甲冠軍。

另據意大利《共和報》今日報道，當局調查範圍亦牽涉祖雲達斯球員，包括在去年6月，球會以中場比真歷交換巴塞隆拿球員艾法美路的轉會。而已轉投曼聯的葡萄牙國腳基斯坦奴朗拿度（C朗），亦被懷疑在效力祖雲達斯期間以不正常方式支薪。意大利奧委會會長馬拉高拒絕評論事件，並稱將視乎事態發展採取行動。

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