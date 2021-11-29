意甲｜拿玻里大捷紀念馬拉當拿銅像揭幕　恩斯治尼：盼以出色表現懷緬他 (20:35)

拿玻里今晨憑中場施連斯基開賽7分鐘先拔頭籌，加上梅頓斯梅開二度及法比安彭拿埋齋，以4：0大勝拉素，各項賽事3戰不勝後重返勝軌。拿玻里本月主場賽事均以有馬拉當拿肖像的球衣作賽，是役是披上新裝後首勝。而在國際足協（FIFA）主席恩范天奴及球會名宿簡拿華路等入場見證下，拿玻里亦為去年離世的馬拉當拿銅像揭幕。這座銅像以老馬效力球隊時的造型設計，銅像腳下則有數字10，象徵這名球王在拿玻里時的球衣號碼。

一眾拿玻里球員賽前因在更衣室，無緣現場見證馬拉當拿銅像的揭幕儀式，其中恩斯治尼說：「我們本來想在更衣室看電視直播，卻因為專心備戰而打消念頭。我們所有球員都想用特別的方式懷緬迪高（馬拉當拿），對我們而言這場勝仗別具意義。」而領軍倒戈前東家的拉素主帥沙利，賽後承認球會發揮欠佳，並斥責麾下表現欠穩定令人失望。射手恩莫比尼則向球迷道歉，並指對球隊表現回落「難以解釋」。

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