NBA｜簡達入籍美國改姓「自由」　 社交網續關注中國議題 (19:19)

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據美聯社報道，簡達將在當地時間今日出席美國公民宣誓儀式，這名波士頓塞爾特人球星亦將申請更改姓名，其姓氏將變更為「自由 (Freedom) 」，據報是因其隊友一直以此稱呼他。29歲的簡達因曾多次批評土耳其總統埃爾多安，曾被當局指控為恐怖分子，並在2017遭撤銷其土耳其護照。簡達曾就香港議題發聲，上月更在社交網上載短片，批評中國國家主席習近平是獨裁者，並稱「西藏屬於西藏人民」，呼籲杯葛明年2月的北京冬奧。他今晨亦在社交網發文，稱「還維吾爾族人自由 」。

賽事方面，塞爾特人今晨在NBA常規賽作客以109：97挫多倫多速龍，簡達交出9分領軍凱旋。洛杉磯湖人則在主場迎戰底特律活塞，憑勒邦占士交出33分，領軍以110：106險勝。上周一於常規賽遭占士肘擊致受傷的活塞球星史迪維，今仗遭湖人球迷狂噓下僅有5分進帳。金州勇士同日作客則以105:90擊敗洛杉磯快艇，球星史提芬居里轟33分，成球隊七連勝功臣。

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