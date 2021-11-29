桌球｜吳安儀相隔逾年半首征女子排名賽即封后　添信心再迎男子職業賽 (16:17)

吳安儀近月於英國出戰多項男子賽，今晨在當地轉戰伊甸女子大師賽4強，面對世界第4的簡娜（Rebecca Kenna）落後局數1：3，但她打出一棒100度後再反勝局數4：3，躋身決賽。世界第2的她緊接對上老對手兼世界一姐伊雲絲，再次先落後局數1：3，最終亦以局數4：3反勝封后，自2017年來重奪此賽事冠軍，亦是她自去年1月疫下暫別女子球壇以來，首場賽事即封后。

近期征戰男子職業賽未嘗勝果，但吳安儀重返女子賽兩度反勝，笑稱全靠意志制勝，「4強追到決勝局，打了3個士碌架才取勝，決賽落後時想，若4強都可以追回來，決賽一樣可以」。她下周再以外卡身分轉戰蘇格蘭公開賽，在這項男子職業排名賽首圈即遇上英籍名將梅菲，期望能延續女子賽的強勢，「回想男子賽為何打不出成績，或者是埋枱機會不多，少了機會熱身。希望再戰男將發揮更穩定，把握搶分機會」。

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