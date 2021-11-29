英超丨曼城雪戰挫韋斯咸升次席　車路士主場大戰曼聯不容有失 (00:02)

車路士vs.曼聯 now611/621台 周一凌晨00：30直播

盧卡古於10月20日在歐聯分組賽主場大勝馬模上半場傷出，各項賽事已避戰7場，車路士這段期間6勝1和，分別是英超3勝1和，歐聯2勝，聯賽盃以互射12碼淘汰修咸頓，勝率高達86%。相反有他壓陣的11仗，車路士錄得8勝1和2負，勝率只有73%。另外，車路士近20次英超迎戰曼聯10勝7和3負佳績，但上次主場落敗是前季主場吞「紅魔」兩蛋，而去季則在主場媾和0：0。

另外，李斯特城藉占美華迪梅開二度，以4：2勝有主帥雲尼亞里領軍倒戈的屈福特，愛華頓作客以0：1敗走賓福特，而般尼主場迎戰熱刺因大雪關係取消。

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