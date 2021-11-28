足總盃｜傑志加時反勝南區　丹恩奴域世界波扳平　鄭展龍倒戈建功做攔路虎 (21:11)

傑志今仗防線陣容不整，中堅艾里奧及左閘丹尼均因傷缺陣，在11分鐘先失一球，南區前鋒夏志明撞射被門將保羅撲出不遠，倒戈的傑志借將鄭展龍門前頭槌補中，在前東家攻入其加盟南區後首個入球，他未有特別慶祝。落後一球的「藍鳥」其後有陳晉一的罰球及潘沛軒的半傳半射，均被南區門將伍瑋謙飛身撲出，南區半場領先1：0。

傑志是役後防不穩，多次被近况大勇的南區快速反擊致險象環生，57分鐘，南區首席射手史提芬彭利拿在單刀扣過傑志門將保羅，但匆忙之下射空門出界，錯失擴大比數良機。而傑志下半場換入陳肇鈞後開始重奪中場，經過連番狂攻後，戰至82分鐘，此前多次攻門不果的丹恩奴域，在禁區邊接應傳中第一時間勁射，皮球直飛遠柱死角入網，為傑志在法定時間扳平1：1，雙方需加時分勝負。傑志加時僅3分鐘即由艾力士在禁區內射入反超前一球，最終反勝2：1。同日另一場首圈，標準流浪憑盧均宜先開紀錄，加上巴辛梅開二度及劉智樂埋齋，在青衣運動場以4：0大勝港會。傑志及流浪晉級後，將於下月26日的「拆禮物日」在旺角場對碰。

23歲的鄭展龍今季由傑志借至南區後，今季已上陣11場，此役倒戈對前東家卻開齋取得在南區首個入球，一度令傑志陷入出局邊緣。他賽後承認百感交集，「借至南區都要盡力而為，有波就要入，入球後因出於尊重所以沒特別慶祝，球隊亦已盡力。今季在南區踢得開心，球隊很團結、互相幫助。今次是我成世人第2次頭槌入波，第一次已是14歲時」。賽後龍仔與陳晉一等前隊友握手，後者笑言「對傑志先入波，我覺得要減佢人工」。傑志暫代主帥金東進稱，樂見鄭展龍外借後表現愈來愈好，「他表現愈好，對將來返回傑志都有幫助，我是樂見外借球員有進步」。

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