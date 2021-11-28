葡超｜比蘭倫斯爆疫僅9正選照作賽　下半場只餘6將終被腰斬 (17:57)

比蘭倫斯賽前證實多達13名球員及4名職員確診新冠病毒而要隔離，雖然球會要求賽事延期，但未獲葡超賽會批准，最終正選只能派出9名球員迎戰賓菲加，當中只有1人是原本正選，還有一名後備門將要客串後衛。

今屆有出戰歐聯分組賽的賓菲加，在實力上及多踢2人優勢，憑達雲紐尼斯大演帽子戲法，上半場已遙遙領先7：0。比蘭倫斯在下半場接連有3名球員受傷但無人可換，最終場上不足7名球員下，球證宣布人數不足而按規例腰斬比賽。

比蘭倫斯會方賽後稱面對特殊情况仍被要求如常出賽感憤怒。對手賓菲加會長兼葡萄牙隊名宿雷哥斯達同樣對比賽安排感不解，並說：「我們不喜歡在這樣情况下比賽，我對今次發生的事情很遺憾，這是葡萄牙足球黑暗一頁。」出身賓菲加青訓、曼城中場貝拿度施華也在社交網發文批評：「這是什麼比賽？為何不申請延期？我是唯一不明白此事為何發生的人嗎？」

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