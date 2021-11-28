英超｜利物浦大勝續主場不敗　打機高手祖達梅開二度　獲高普讚聰明 (16:52)

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祖達向來以擅打《FIFA》見稱，去年疫情期間更在英超球員電競賽封王。據報他在昨仗賽前3小時被發現仍在網上玩《FIFA》比賽，最終因要為利物浦出賽而中途退出，並向遊戲對手送上祝福。這名24歲前鋒正選上陣不負所託，開賽僅97秒便打開紀錄，入球後他坐在地上雙手模仿打機動作。他在32分鐘再入一球，加上堤亞高艾簡達拿及華基爾雲迪積克各建一功，最終4球大勝修咸頓，賽後13戰28分。水晶宮主場1：2不敵阿士東維拉後，紅軍成今季英超唯一主場不敗球隊，維拉領隊兼紅軍名宿謝拉特接手後取得兩連勝。

祖達賽後形容現時效力的紅軍「屈機」，「我正效力一支強隊，有助我取得好表現，幸運地我可取得入球，希望能夠保持入球效率」。祖達今季英超已入7球，與同樣入球數的沙迪奧文尼，以及入11球的穆罕默德沙拿，進佔英超射手榜前3名。今仗交出一次助攻的沙拿，亦以8次助攻排助攻榜第一。

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