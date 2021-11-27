劍擊｜江旻憓香港公開賽挫連翊希封后　放眼世界賽爭佳績　冀再當世界一姐 (20:31)

在9月陝西全運摘銅後首度出賽的江旻憓，對上一次參與的本地賽事已是2018年香港公開賽。目前世界排名第6的她，今於重劍個人賽8強一度陷入苦戰，完成第2局後落後8：9，惟她把握對手陳渭泠因傷請求暫停後重整旗鼓，終以15：13驚險反勝。

江旻憓4強以15：2大勝16歲小將黎曉瞳後，決賽遇上另一奧運港將連翊希，首局初段稍處下風一度落後3分，惟第2局她再及時調整，獨取3分反超，最終贏15：12，繼2018年後再於香港公開賽奪冠。至於負傷上陣的本地「一姐」朱嘉望，則在16強不敵港隊師妹陳𧘲澄意外止步。

過去3年因傷患及備戰奧運等錯過本地賽，江旻憓稱喜見本港疫情穩定，可舉行劍擊賽事。她又稱看見同場進行的14歲以下組別賽事，喚起了她的初心，「想起少時打比賽那種開心、興奮，沒有壓力。看見很多小朋友看我比賽，為我打氣，給予我很大動力，要做好榜樣」。

談及新賽季目標，江旻憓稱最大的願望是繼續進步，「覺得自己有進步，但有時打不到應有的水準，這是令我最『炆』的」。她表示早前的半月板傷患已完全康復，冀明年在世界賽突破兩年前摘銅的最佳成績，並力爭再登女重世界「一姐」之位。

男子重劍方面，港隊「一哥」方凱申則在決賽早段連取5分下，以15：4擊敗本地排名第12位的沈豊軒締造4連霸。這名2017年全運銅牌劍手透露，男重港隊將於明年1月底前往多哈，隨後再到歐美多國出戰世界盃等賽事。因返港須隔離檢疫21日，男重隊或將留在歐洲集訓至明年6月的亞洲賽，意味將離港長達5個月。

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